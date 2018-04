Onda de violência deixa quatro mortos em Angra dos Reis

Quatro homens suspeitos de tráfico de drogas foram mortos durante confronto com policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar, em Angra dos Reis, na manhã de hoje (17), na Costa Verde do Rio. De acordo com a Polícia Militar, policiais do batalhão realizaram uma operação para combater ações praticadas por grupos criminosos na região. Durante a ação no bairro Perequê, distrito de Mambucaba, os militares foram recebidos a tiros e houve confronto com os criminosos.

Quatro criminosos morreram. A polícia apreendeu dois fuzis e duas pistolas automáticas com as vítimas. A ação ocorreu numa área de mata fechada perto de uma cachoeira, muito frequentada por turistas nos finais de semana.

Pedido

A onda de violência em Angra dos Reis levou o prefeito da cidade, Fernando Jordão a pedir ajuda recentemente em Brasília ao presidente Michel Temer e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Pouco antes da intervenção federal na segurança pública do Rio, Jordão também esteve na Secretaria de Segurança, para pedir reforço no policiamento na cidade. A Polícia Militar então enviou para Angra dos Reis tropas de elite da corporação. Em duas ações contra o tráfico de drogas na região, tropas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque, mataram nove criminosos em uma semana, durante troca de tiros com integrantes do tráfico que dominam vários bairros da cidade.

