Onda de nadadores pelados toma conta de rio na Tasmânia em festival

O total de 1.537 participaram da ação

Mais de 1,5 mil pessoas nuas enfrentaram o frio de 7 graus e se jogaram na água vestindo apenas uma touca vermelha em Hobart, na Tasmânia. A ação aconteceu é parte do evento anual Dark Mofo. Após nadarem pelados ao longo do rio Derwent, os participantes aproveitaram fogueiras organizadas no festival especialmente para a ação. As informações são do The Guardian.

Graeme Mineall, 74 anos, tem esclerose múltipla mas não deixou que a cadeira de rosas atrapalhasse sua participação. “É algo que eu queria fazer, desde 2013”, contou ele ao jornal. “Não estava tão frio quanto eu pensei. Estava mais frio quando saí da água”, continuou.

Fonte: Vírgula UOL