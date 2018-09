OMG! Menino de 5 anos fica preso do lado de fora de roda gigante

(Foto: reprodução/vídeo)

Um cena desesperadora aconteceu no Yuhuan Park, na cidade de Taizhou, leste da China: um menino de 5 anos ficou preso do lado de fora de uma roda gigante em movimento.

Para economizar um ingresso (cerca de R$ 15 reais), a mãe do menino, Liu, autorizou o filho a entrar sozinho na cabine da roda-gigante. Com a atração em movimento, ele tentou sair pela janela da cabine para sentar na barra de ferro do lado de fora, mas escorregou e ficou preso pelo pescoço.

Por sorte, ou intervenção divina, o menino não caiu de uma altura de mais de 40 metros, que poderia ser fatal. Pelo vídeo filmado por pessoas que estavam assistindo do chão, é possível ver o seu desespero ao debater as pernas enquanto está preso lá no alto.

Ao final, tudo acabou bem e ele foi levado ao hospital, apresentando apenas alguns arranhões no pescoço.

As infos são do Metro. Assista abaixo:

19 parques de diversão abandonados que ficaram assustadores:

Arcade Playland

Situado em Coney Island, Estados Unidos, o parque funcionou entre 1935 e 1981

Créditos: Reprodução

Arcade Playland

Créditos: Reprodução

Arcade Playland

Créditos: Reprodução

Arcade Playland

Créditos: Reprodução

Parque em Askar, na Palestina

O parque está localizado no que hoje é uma região tomada por refugiados. Possui até uma carcaça de um avião que foi da Air France nos anos 1960 em suas dependências

Créditos: Reprodução

Parque em Askar, na Palestina

Créditos: Reprodução

Parque em Askar, na Palestina

Créditos: Reprodução

Parque em Askar, na Palestina

Créditos: Reprodução

Chippewa Lake Park

O Chippewa Lake Park funcionou de 1878 a 1978 em Chipewa Lake, Ohio

Créditos: Reprodução

Chippewa Lake Park

Créditos: Reprodução

Chippewa Lake Park

Créditos: Reprodução

Chippewa Lake Park

Créditos: Reprodução

Crinkley Bottom

O parque durou poucos anos na década de 90 e está localizado na Inglaterra

Créditos: Reprodução

Crinkley Bottom

Créditos: Reprodução

Crinkley Bottom

Créditos: Reprodução

Crinkley Bottom

Créditos: Reprodução

Dadipark

Inaugurado em 1950, esse parque belga foi fechado em 2000

Créditos: Reprodução

Dadipark

Créditos: Reprodução

Dadipark

Créditos: Reprodução

Dadipark

Créditos: Reprodução

Disneylândia Chinesa

O local nem chegou a abrir por conta de brigas judiciais. Ficava nas proximidades de Pequim

Créditos: Reprodução

Disneylândia Chinesa

Créditos: Reprodução

Disneylândia Chinesa

Créditos: Reprodução

Disneylândia Chinesa

Créditos: Reprodução

Flórida Splendid China Park

O parque foi inaugurado em 1993 e fechou dez anos depois, em 2003

Créditos: Reprodução

Flórida Splendid China Park

Créditos: Reprodução

Flórida Splendid China Park

Créditos: Reprodução

Flórida Splendid China Park

Créditos: Reprodução

Freestyle Music Park

O local fazia parte da franquia Hard Rock. Localizado na Carolina do Sul, durou pouco tempo durante os anos 2000

Créditos: Reprodução

Freestyle Music Park

Créditos: Reprodução

Freestyle Music Park

Créditos: Reprodução

Freestyle Music Park

Créditos: Reprodução

Katoli's World

Localizado em Taiwan, o parque fechou após um terremoto atingir o país em 1999. Ele estava fechado na época, mas foi danificado

Créditos: Reprodução

Katoli's World

Créditos: Reprodução

Katoli's World

Créditos: Reprodução

Katoli's World

Créditos: Reprodução

Nara Dreamland

Localizado em Nara, no Japão, o parque era inspirado na Disneylândia. Foi construído em 1961 e durou até 2006

Créditos: Reprodução

Nara Dreamland

Créditos: Reprodução

Nara Dreamland

Créditos: Reprodução

Nara Dreamland

Créditos: Reprodução

Niigata Russian Village

O parque faz parte do breve domínio japonês na Rússia após o fim da União Soviética. Foi construído em 1993 e durou cerca de 10 anos

Créditos: Reprodução

Niigata Russian Village

Créditos: Reprodução

Niigata Russian Village

Créditos: Reprodução

Niigata Russian Village

Créditos: Reprodução

Cidade Park Albanoel

Grande sucesso no Rio de Janeiro em décadas passadas, o parque era do político Albano Antônio Reis, que foi deputado estadual. Morreu em frente ao seu parque após ser atropelado por um turista europeu, que, desesperado, queimou seu carro para não ser incriminado.

Créditos: Reprodução

Cidade Park Albanoel

Créditos: Reprodução

Cidade Park Albanoel

Créditos: Reprodução

Cidade Park Albanoel

Créditos: Reprodução

Parque de diversões em Pripyat

Localizado na Ucrânia, o parque fechou após a cidade ser atingida pelo acidente de Chernobyl, em 1986, e se tornar um local “fantasma”

Créditos: Reprodução

Parque de diversões em Pripyat

Créditos: Reprodução

Parque de diversões em Pripyat

Créditos: Reprodução

Parque de diversões em Pripyat

Créditos: Reprodução

Rocky Point Amusement Park

O Rocky Point Amusement Park, em Warick, Rhode Island, funcionou entre 1847 e 1995

Créditos: Reprodução

Rocky Point Amusement Park 3

Créditos: Reprodução

Rocky Point Amusement Park 4

Créditos: Reprodução

Rocky Point Amusement Park

Créditos: Reprodução

Santa Claus Land

Próximo de Las Vegas, o parque funcionou entre os anos 1930 e 1995

Créditos: Reprodução

Santa Claus Land

Créditos: Reprodução

Santa Claus Land

Créditos: Reprodução

Santa Claus Land

Créditos: Reprodução

Santa's Village

Esse temático natalino californiano foi uma das atrações mais famosas de Lake Arrowhead em seu auge

Créditos: Reprodução

Santa's Village

Créditos: Reprodução

Santa's Village

Créditos: Reprodução

Santa's Village

Créditos: Reprodução

Six Flags Park

Fechado em 27 de agosto de 2005, este parque foi completamente inundado pelas consequências causadas pelo furacão Katrina. Está localizado em New Orleans

Créditos: Reprodução

Six Flags Park

Créditos: Reprodução

Six Flags Park

Créditos: Reprodução

Six Flags Park

Créditos: Reprodução

Parque infantil da Tanzânia

O local está localizado na Ilha Pemba, cidade de Chake-Chake, em Zanzibar

Créditos: Reprodução

Parque infantil da Tanzânia

Créditos: Reprodução

Parque infantil da Tanzânia

Créditos: Reprodução

Parque infantil da Tanzânia

Créditos: Reprodução

Tivoli Spree Park

Um dos mais famosos parques abandonados, o Tivoli foi o único parque de diversões permanente na República Democrática Alemã. Era visitado por mais de 1,7 milhão de pessoas por ano e suas ruínas estão abertas para visitação até hoje

Créditos: Reprodução

Tivoli Spree Park

Créditos: Reprodução

Tivoli Spree Park

Créditos: Reprodução

Tivoli Spree Park

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL