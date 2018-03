Olha a Fátima Bernardes dançando Ragatanga!

Será que a gente pode acelerar as coisas e declarar de vez a Fátima Bernardes como rainha do Brasil?

A apresentadora/jornalista/diva recebeu hoje em seu programa a banda Rouge, que veio direto dos anos 00 pra reconquistar o posto de donas do pop do país, como elas sempre mereceram.

E é claro que Fatinha é esperta e aproveitou pra cair na dança com as meninas, né? Olha só:

Fátima já tá afiada no ragatanga EU TO ANSIOSA EU #RougeNoEncontro pic.twitter.com/2Z5Iaw5hli

— jaque a+ lucianizer (@butfavs) March 16, 2018

Fátima maravilhosa demais dançando ragatanga #RougeNoEncontro pic.twitter.com/blgPWPj205

— bad (@rooo_s) March 16, 2018

Arrebentaraaaaam #Encontro #RougeNoEncontro pic.twitter.com/uUTYd9H8cX

— Encontro com Fátima (@EncontroFatima) March 16, 2018

Ahasany!!

Fátima Bernardes é a bailarina que o Brasil precisa

1 de 25

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Na campanha de fim de ano da Globo “Tente, invente, faça um 92 diferente”, ela… dançou

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Aí ela diz que dança de vez em quando, mas a verdade é que ela aproveita todas as oportunidades para riscar o chão e mostrar suas habilidades

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

E são muitas habilidades. Bang!

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Fátinha dançando com Anderson Silva o tema de ‘Dirty Dancing’

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

É claro que já dançou frevo

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

No dia de rock bebê, ela dança no Rock In Rio

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Dançou com o Caio Castro o sertanejo romântico de Zezé Di Camargo & Luciano

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Só uma grande bailarina faria bonito na primeira vez no pole dance ao vivo para o Brasil todo ver…

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

A capoeira deu ruim…. mas depois ela tirou onda

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Se liga na ginga da Fátima na dança do ventre

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Clap, clap, clap

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Sempre tranquila e favorável

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Todos querem esse CV, Só Fátima tem

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Êêê Macarena

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

A apresentadora já foi professora de balé e recebeu ex-alunos no Programa Encontro

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Tô namorando todo mundo”. E por que Fátima não poderia dançar o hit do Wesley Safadão?

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Ensinando forró para o Rodrigo Simas. Aí porque ele venceu o Dança dos Famosos…

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Fátima Bernardes dançando no Esquenta da Regina Casé

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Ela topa até dá uma mudada no visu para compor o balé

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Aceitem, Fátima dança mais que você

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Vem na maldade

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

A Adele disse que Fátima é ótima e a gente concorda

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Vem aprender

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Em 2013, ela reencontrou as amigas das aulas de jazz

Créditos: Reprodução

Fátima Bernardes, a bailarina que o Brasil precisa

Alguém falou break?

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL