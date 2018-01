Oito comidas da Disney de Tóquio que são fofas demais para comer

Reprodução/Twitter Essas são as comidas servidas da Disney do Japão. É fofo demais, né?!

Quando você imagina as comidas da Disney, já pensa que tudo vem com um Mickey ou uma Minnie não é mesmo? Bem, a Disney de Tóquio, no Japão, leva essa questão muito a sério e, como cada país tem um toque único para o que é oferecido no parque, os alimentos da filial japonesa são tão fofos que fica difícil pensar em comê-los.

Todo item de comida oferecido tem uma fofura única e fica muito difícil não querer tirar uma foto e postar no Instagram antes de comer. Para quem está com passagem comprada para lá, é só não esquecer de procurar cada uma delas e comer!

Comidas da Disney Tóquio

Essas são as comidas servidas da Disney do Japão. É fofo demais, né?!

Fonte: Vírgula UOL