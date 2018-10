Of Montreal em São Paulo: dançante, alegre e cheios de hits

(Foto: Ana Luiza Ponciano) Of Montreal

[Por Ana Luiza Ponciano] A irreverência da banda norte americana Of Montreal chegou a São Paulo nesse domingo, 30 de setembro, com show único feito na cidade, trazido pela Balaclava Records e Monkeybuzz. O grupo, um dos grandes ícones da psicodelia atual, apresentou músicas do seu novo disco White Is Relic/Irrealis Mood (2018) mescladas com sucessos antigos.

Kevin Barnes, vocalista e frontman, trouxe um show dançante, alegre e cheios de hits, como Wraith Pinned to the Mist (And Other Games) e Gronlandic Edit. Tudo isso em sinergia com a euforia do público, que desde 2012 esperava por novas apresentações do grupo por aqui.

A espera valeu, mas os fãs com certeza já querem mais shows do Of Montreal em terras brasucas.

Confira como foi:

Of Montreal em São Paulo

Créditos: Ana Luiza Ponciano

