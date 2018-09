Óculos diferentões surgem na passarela de Paris e devem bombar no verão

A semana de moda de Paris ainda não chegou na metade, mas já tem um acessório dando o que falar: os óculos. Vários modelos diferentões apareceram na passarela da temporada de primaverão/verão 2019.

A grife estreante Marques Almeida exibiu modelo de formato inusitado e decorado com spykes. Já Yves Saint Laurent desfilou váriações de óculos escuros geométricos que já estão bombando entre as blogueiras e prometem ser a nova febre do verão.

A Gucci também apostou no acessório tanto em versão de grau como de sol. Em ambos os casos, elegeu os maxi formatos.

Confira na galeria:

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Gucci

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Gucci

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Gucci

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Marques Almeida

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Gucci

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Gucci

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Gucci

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Yves Saint Laurent

Créditos: Reprodução

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Marques Almeida

Créditos: Reprodução

