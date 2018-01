Obras de arte de artistas deficientes mostram que eles são incrivelmente fortes

Reprodução/Bored Panda Deficientes inspiradores

Leia maisJovem que morreu de câncer dá lição em carta de despedida

Cerca de 10% da população mundial total, ou cerca de 650 milhões de pessoas, vivem com deficiência de acordo com o relatório anual da Disability Statistics, órgão dos Estados Unidos. Olhando para as obras de arte nesta lista, você não poderia dizer que eles foram criados por alguém com deficiência, muitas vezes com tremendo esforço e tempo.

“De artistas que pintam com a boca para fotógrafos cegos – essas pessoas são verdadeiramente uma inspiração. Vivendo com condições que a maioria não pode sequer imaginar, eles costumam usar a arte como uma forma de se comunicar com o mundo. Para algumas pessoas aqui, esse é o único meio de comunicação que eles possuem”, afirmou o Bored Panda.

Para comemorar essas pessoas incrivelmente fortes, o site compilou uma lista mostrando suas obras.

Artistas deficientes inspiradores

1 de 36

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Artistas deficientes inspiradores

Artistas deficientes inspiradores

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Mais galerias

Comportamento

Desenhista transforma foto com namorada em cartoons famosos

Comportamento

Jovem que morreu dá lição de vida

Comportamento

10 animais de estimação que odiaram ir ao veterinário

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL