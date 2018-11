Obra emergencial em viaduto de São Paulo terá prazo de seis meses

A prefeitura de São Paulo anunciou o prazo de seis meses para realização das obras de recuperação do viaduto que sofreu ruptura parcial na interligação da pista expressa na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte do Jaguaré, na zona oeste da cidade. A decisão emergencial, publicada no Diário Oficial do município, teve contratação com dispensa de licitação da empresa JZ Engenharia e Comércio.

No dia 15 deste mês, o viaduto cedeu cerca de 2 metros após um abalo na estrutura, e interrompeu o trânsito na segunda via mais importante da capital paulista. Por volta das 9h de hoje (23), a cidade registrava 135 quilômetros (Km) de congestionamento, a maior parte, 61 Km, na zona sul, região mais prejudicada pelo bloqueio.

Desconto em táxi

Os taxistas que trabalham com a plataforma SPTaxi vão oferecer 40% de desconto em corridas que tenham origem ou destino a área afetada pela interdição. A prefeitura se comprometeu em criar bolsões de estacionamento para facilitar o embarque e o desembarque dos passageiros de táxi em trechos críticos.

Outro ponto problemático é a região da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Cegaesp), onde a circulação de veículos salta de 12 mil para 26 mil ao dia, devido às compras do Natal e Ano Novo. A abertura dos portões para os caminhões foi antecipada em três horas, passando a abrir à meia-noite. A entrada de mercadorias no domingo foi antecipada, passa a ser a partir das 20h (antes era às 2h). Duas novas entradas foram criadas, ampliando de cinco para 11 o número de faixas de acesso de caminhões.

Comitê de Crise

O prefeito Bruno Covas criou o Comitê de Crise de Pontes e Viadutos em seu gabinete para lidar com a situação emergencial e para verificar a segurança e estabilidade de outras pontes e viadutos da cidade.

Fonte: Agência Brasil