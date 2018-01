Obra de revitalização da Salgadeira é embargada

Uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso (SRTE-MT) flagrou irregularidades nas obras de revitalização do Complexo Turístico da Salgadeira, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). Por causa das irregularidades, as obras foram interditadas temporariamente. O embargo ocorreu na terça-feira (23).

Em nota, a Secretaria Estadual de Cidades (Secid-MT) afirmou que está mediando diálogos entre a SRTE-MT e a empresa responsável pela obra no complexo.

Três pontos vistoriados durante a fiscalização continham irregularidades, de acordo com o relatório elaborado.

São eles: andaimes irregulares sem ponto para fixação de cinto de segurança; componentes elétricos sem proteção; máquinas pesadas sem sinalização de ré e falta de habilitação dos condutores.

Segundo o superintendente regional do trabalho, Amarildo Borges, a obra deve continuar interditada até que a empresa responsável protocole documentos que comprovem a solução dos problemas apontados.

“Após a entrega desses documentos, os fiscais devem voltar mais uma vez na obra para checar se, de fato, as irregularidades foram resolvidas”, afirmou Amarildo.

Obras na Salgadeira

As obras de revitalização da Salgadeira tiveram início em 2014, com previsão de entrega até a Copa do Mundo, mas acabaram paralisadas por inconsistências de projeto.

Após serem retomadas, em 2016, a obra voltou a ser suspensa por término de contrato com a empresa responsável pelo projeto.

O complexo, que é um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso, está fechado há cerca de oito anos, após serem encontradas inúmeras irregularidades ambientais, como o risco de acidentes com banhistas por possíveis desabamentos da encosta da cachoeira e resíduos a céu aberto.

Em julho do ano passado, o governo assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) se comprometendo em concluir as obras. O prazo fixado no acordo acaba em março deste ano.