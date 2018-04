‘Objetivo sempre foi acrescentar algo às pessoas’, diz Falamansa

Falamansa

A nostalgia dos anos 90 encontrou o Falamansa como um dos maiores expoentes. Com eles, o movimento chamado forró universitário ganhou grande impulso. Em seguida, surgiu o sertanejo universitário.

Sem se preocupar com modismos, Tato e companhia sempre permaneceram fiéis aos seus propósitos e ainda hoje são sucesso. Prova disso é que o bloco de Carnaval é um dos mais disputados da folia paulistana.

A Falamansa está comemorando duas décadas de existência com o DVD Falamansa 20 anos, com sucessos que pontuaram a carreira da banda desde 1998.

Leia nossa conversa com Tato em que ele falou sobre composições, memes, mensagem nas letras, entre outros assuntos:

Como escolheu o repertório deste DVD de 20 anos?

Tato – O repertório foi escolhido para contar a história da banda através do show .Todas as músicas mais pedidas durante esses 20 anos de carreira foram incorporadas na nova turnê junto à algumas inéditas.

Você tem rituais para compor?

Tato – Na verdade gosto de usar a composição como o cotidiano do meu trabalho. Estou sempre em exercício de composição para chegar no meu máximo. É o que mais gosto de fazer.

Em que artistas da cena atual você vê influência da Falamansa?

Tato – Acredito que a influência da Falamansa está muito ligada a volta do forró no meio universitário. Hoje tem muitas crianças e jovens tocando sanfona por exemplo, coisa que era difícil de encontrar a 20 anos atrás.

Como é conquistar o público da internet, virar meme, acha que isso é um reconhecimento?

Tato – É certo que hoje a mídia gira muito em torno da internet e estar presente é sempre positivo. É claro que ainda estamos nos acostumando com esse processo, mas já nos sentimos mais próximos do público através das redes sociais.

Falamansa

Se preocupa em passar uma mensagem nas letras? Como é ver que eles são usadas para dar força para as pessoas?

Tato – Essa é sem dúvida a nossa maior conquista. Poder, através das letras, motivar alguém e mudar a vida de uma pessoa é o que sempre nos motivou. Só acentua o poder da música no cotidiano de um povo . E é o que mantém a Falamansa viva, no coração de cada um.

Qual é a parte mais recompensadora do seu trabalho como artista?

Tato – A melhor parte é perceber que nossa mensagem chega até o coração das pessoas. Além de divertir, nosso objetivo sempre foi usar a música para acrescentar algo na vida das pessoas. E a cada conquista nesse sentido, nos dá a sensação de missão cumprida.

