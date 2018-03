O Twitter acompanhou o BRAxALE: veja os memes

Nesta terça, 27, rolou um amistoso entre a nossa seleção e a Alemanha.

A gente não precisa te dizer o que isso significa, né?

Muitas memórias doloridas do brasileiro foram trazidas à tona.

alemanha: a

eu:

Depois dos sete gols que a gente tomou em 2014, não dá pra culpar o pessoal que ficou muito preocupado

Budas e anjos da guarda foram convocados

Mas aí, aos 37 minutos, perto do fim do segundo tempo, GOL DO BRASIL OBRIGADA (GABRIEL) JESUS

Jesus

• Transforma água em vinho

• Ressuscita os mortos

• Morreu por nós

• Faz gol na Alemanha

Jesus é top

Teve quem comemorou o começo da vingança…

Eu antes: A vingança nunca é plena mata a alma e invenena

Eu depois do 1 gol: VAI BRASIL CARALHO ACABA COM ESSES ARROMBADO FILHO DA PUTA#BRAXALE pic.twitter.com/9jSZ9WIQ4J

…teve quem não quis se deixar iludir…

a gente fica brincando que agora só faltam 6, mas a realidade é que tá todo mundo com o cu na mão com medo de só ter alterado a ordem dos gols e agora vem os 7 da alemanha #BRAXALE #GERBRA — gê (@gersinio) 27 de março de 2018

…teve quem se iludiu com vontade…

*2014*

nunca mais me iludo com Brasil

*2018*

Brasil 1 x 0 Alemanha

N SEI VCS MAS EU TO PENSANDO NO HEPTA PQ O HEXA JÁ É REALIDADE

… e teve quem queria mais.

(intervalo para um comentário futebolístico muito relevante)

Entre o goleiro da Alemanha e o goleiro do Brasil eu escolho ser: A BOLA! SOCORRO #BRAxALE pic.twitter.com/sgAGSTS085

E você reparou no uniforme da Alemanha? O pessoal achou muito parecido com o do Palmeiras… E ninguém ia deixar a oportunidade passar…

Enquanto isso, em Madri…

Pra melhorar a Espanha ainda tá ganhando da Argentina. #BRAxALE pic.twitter.com/O5goOKmi8G

Fim de jogo, e ficou 1×0 mesmo. Mas o que importa é: a gente ganhou. Já pode começar a se empolgar pra Copa?

LICENÇA QUE TO INDO COMPRAR AS TINTAS E BANDEIRINHAS #BRAXALE pic.twitter.com/PI5s4zxRaq

*~Serviço~*

A quem interessar possa, aqui estão os Instagrams dos goleiros da Alemanha e do Brasil. De nada.

