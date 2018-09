O Teatro Mágico celebra 15 anos com show especial: ‘Um momento de reencontro’

(Foto: Rodrigo Rosa/ reprodução Facebook) O Teatro Mágico

Seis CDs, três DVDs, dois milhões de álbuns vendidos, milhares de views em redes sociais, vários sucessos em novelas e um jeito único de misturar música, poesia e teatro – e algumas mudanças na formação. O Teatro Mágico chega aos 15 anos de carreira com um sorriso largo no rosto e vai celebrar a data com um show especial neste sábado, 22 de setembro, no Tom Brasil, em São Paulo.

“Muitas coisas incríveis aconteceram com a gente nesses 15 anos; desde recordes de público em casas de shows, festivais e em Viradas Culturais, até a catarse dos fãs com a gente”, relembra Fernando Anitelli (vocalista, fundador e cabeça do grupo) em conversa com o Virgula. “Tudo foi conquistado com muita luta e uma relação próxima e transparente com o público”, completa.

Sobre as mudanças que permearam o Teatro Mágico após uma década e meia de estrada, Anitelli analisa: “Ao decorrer de cada álbum e cada turnê nós fomos amadurecendo e acoplando o que aprendemos na nossa atualidade. Grande parte dessa mudança vem carregada de responsabilidade e mensagem. Não deixamos de trazer o questionamento, a provocação, a brincadeira e o espirito plural que O Teatro Mágico sempre teve”.

Para a apresentação especial no Tom Brasil, O Teatro contará com participações de artistas que já passaram pela trupe em algum momento de sua trajetória: Zeca Loureiro (guitarra), Rafael dos Santos (bateria), Emerson Marciano (contra-baixo), Nô Stopa (voz e performance), Maria Fernanda (violino), Andrea Barbour (dança aérea e performance) e Matheus Bonassa (palhaço). “Convidamos pessoas de todas as fases do O Teatro Mágico. É um momento de reencontro muito bacana na banda”, celebra Anitelli.

Como é de costume, malabares, improvisos cômicos, tecido, lira, trapézio, aparelhos inusitados e uma interação gigante com a plateia farão parte do show. Além dos hits Ana e O Mar, Deixa Ser, O Sol e a Peneira, Nosso Pequeno Castelo, O Anjo Mais Velho, Camarada D’água e algumas inéditas que farão parte do próximo álbum.

Que se abram as cortinas, o espetáculo vai começar!

SERVIÇO:

O Teatro Mágico em São Paulo

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio/ São Paulo

Data: 22/09/2018 (Sábado)

Horário de início do show: 22h

Horário de abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Censura: 14 anos

Ingressos: www.ingressorapido.com.br

Fonte: Vírgula UOL