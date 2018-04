O que os modelos da SPFW estão ouvindo?

A vida dos modelos é, sim, glamourosa: muitos países, muitos cenários, muita maquiagem e roupas sempre maravilhosas, porém… Também existe muita espera. Na cadeiras dos cabeleireiros e dos maquiadores, nas filas dos ensaios, nos backstages da vida. E o que eles fazem? O mesmo que você no transporte público. Batem papo com amigos, leem livros, assistem séries, comem e… ouvem muita música!

O Virgula aproveitou a passagem pela 45ª edição da São Paulo Fashion Week pra perguntar pros modelos o que eles estavam ouvindo. O gosto da galera é bem eclético! Dá uma olhada:

Julia Waslawick, 18

Pancadão – IZA

Fernando Schnerocke, 24

Se eu Soubesse – Chico Buarque

Juliany, 21

Tem Café – Gaab

Victoria Alcoforado, 23

Bohemian Rapsody – Queen

Carol Paes, 18

Drop the Game – Flume

Suele Pagel, 18

Here Comes the Sun – Beatles

Cris Paladino, 23

Reconvexo – Maria Bethânia

Naja, 20

Free HiFi Internet – EMMANUELE

Yollanda Maakeo, 28

Axolot – Doon Kanda

