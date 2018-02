O que os homens mais gostam no sexo? Eles contam…

Pixabay Eles responderam de formas diferentes

“Os seios, eu adoro os seios da mulher”, declarou James, de Brighton, sobre o que ele mais aprecia em uma relacionamento sexual. O Metro do Reino Unido fez uma pesquisa com o público masculino para saber o que os homens mais gostam no sexo e descobriu fatos surpreendentes.

É certo que resumir tudo que acontece entre as quatro paredes em “seios” não é algo de cair o queixo, mas essa é a obsessão do britânico James. “Tão macios, quentes e saborosos”, comentou ele na pesquisa. A resposta de Al, de Amersham, é mais inesperada: “adoro sentir aquela dor que não permite sentar no ônibus no dia seguinte”.

Sam, de Port Talbot, contou que a dor e o cansaço que sente após uma sessão de sexo é o que mais gosta. “Eu gosto da dor, me faz sentir que eu alcancei meu objetivo”. Nem todas as respostas foram relacionadas ao prazer físico e Robin de Fareham, respondeu que a parte mais importante do sexo para ele é a conexão com a parceira.

“I love how surprising sex can be”, disse Davey, de Harpenden. “Essa incerteza sobre o sexo me excita”, contou. Ali, de Belfast, afirmou que gosta de como o sexo melhora com a idade. “Eu sei o que estou fazendo agora, sei como provocar um orgasmo e o que quero do sexo”, disse.

Geoff, de Kidderminster, tem o ápice da relação sexual como a parte preferida do sexo. “Coração acelerado, respiração ofegante, eu realmente amo esse momento”, disse ele. Mick, de Londres, gosta do “poder” de dominar as parceiras. “Adoro saber que estou transando com uma mulher bonita, ver que ela está excitada e quer fazer sexo”, contou.

Gatos sem camisa nos blocos de Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Gatos do Carnaval de SP

Fonte: Vírgula UOL