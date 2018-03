O que está por trás da fofura de Bruna Marquezine e Neymar?

Instagram Casal é prova de que “opostos se atraem”, segundo astróloga

O casal Bruna Marquezine e Neymar é o mais queridinho do Brasil, quando Brumar se separa, fãs sofrem junto com os dois famosos, e a comemoração é garantida quando os dois pombinhos anunciam o retorno da relação nas redes sociais. A história de Brumar teve início em 2012, mas foi assumida oficialmente somente no ano seguinte. Desde então, o relacionamento teve altos e baixos, muita distância, posts de declaração de amor e saudade. “Entre idas e vindas, eles se fortalecem”, avaliou a astróloga Maju Canzi.

Nas fotos compartilhadas nas redes sociais, segundo Maju, é possível perceber “que há muito magnetismo entre os dois, muito toque, um orgulho de estar juntos, se complementando”. A astróloga afirmou que o contraste entre eles pode ser notado nas roupas, opostas, mas essa diferença só aumenta a ligação entre os dois. “Sai faísca”, comentou Maju.

O signo solar deles é totalmente oposto, Leão e Aquário, no entanto a principal característica positiva de casais como Brumar é que “um estimula o outro trazendo perspectivas e ideias diferentes que se complementam”. Juntos, eles são desafiados a crescer a assumir sua parcela de responsabilidade na relação. “A chave para eles é o equilíbrio e admiração. Para Bruna e Neymar, os opostos se atraem”, disse a astróloga.

Maju avaliou que Bruna busca um homem que seja romântico e charmoso. Mesmo com a autenticidade e espontaneidade de Neymar, ele mantém o charme, considerou a especialista. A alma gêmea de Bruna é um homem que a faça se apaixonar a todo momento e que valorize o talento da atriz. Já Neymar, segundo Maju, busca uma mulher bem sucedida, independente e capaz de prover seus próprios desejos. Bruna começou a carreira na TV aos quatro anos e o sucesso está em toda a trajetória da atriz.

