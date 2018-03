O que a cor do seu xixi diz sobre a sua saúde? Descubra

Reprodução De transparente à rosa, cheque o que cada coloração significa

O médico Luke Powels, do Bupa Health Clinis em Londres, divulgou o que a cor da urina indica sobre a saúde de uma pessoa. Segundo ele, a coloração mostra o nível de hidratação: se a sua urina estiver amarelo escuro, você precisa tomar um copo de água imediatamente. Sombras vermelhas ou verdes podem ser sinal de uma doença mais séria, segundo o especialista.

Powels contou em entrevista ao Daily Mail que a maioria das pessoas precisa ingerir cerca de dois litros de água por dia e que devem evitar bebidas doces e alcoólicas, para não se desidratarem. O médico dividiu as cores em nive categorias:

Cores da urina e o que elas indicam sobre sua saúde

Branco / Tansparente

você está bebendo muita água, diminua um pouco

Palha

você está saudável e bem hidratado

Transparente amarelado

você está bem

Amarelo escuro

você está bem, mas precisa ingerir líquidos em breve

Mel

seu corpo não está recebendo água o suficiente

Marrom

você pode estar com uma doença no fígado ou desidratação severa. Beba água e visite um médico caso a coloração persista

Rosa

você comeu beterraba ou blueberries? Se a resposta é “não”, pode ter sangue na sua urina. A coloração pode indicar doença nos rins, tumor, infecção urinária e problema na próstata. Visite um médico

Laranja

você não está ingerindo água o suficiente ou pode estar com problemas no fígado

Azul

existe uma doença rara que pode tornar a urina nessas cores e uma bactéria que infecciona o trato urinário

