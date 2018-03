O perfil do jovem suicida: estudo analisa fatores de risco em 8 países

Reprodução Pesquisa mostrou que minorias têm mais tendência a pensamentos e práticas suicidas

Cerca de um terço dos universitários já pensou em suicídio, de acordo com um estudo feito pela universidade belga Leuven em oito países diferentes. Jovens transgêneros formaram o publico de maior risco. Pessoas não cristãs, meninas e filhos de pais separados também foram apontados como fatores de risco para ter intenção ou cometer ato contra a própria vida. Ou seja, os pesquisadores entenderam que as minorias sociais estão mais propensas ao suicídio. As informações foram divulgadas pela NBC.

Entre os quase 14 mil entrevistados, 32.7% afirmaram já terem pensado em tirar a própria vida, 17.5% fizeram planos de como cometer suicídio, e 4.4% tentaram se matar. Três quartos dos estudantes começaram a ter pensamentos suicidas aos 16 anos., e metade desse grupo transformou o pensamento em um plano. Do total dos que planejaram de matar, 22% realmente tentaram tirar a própria vida.

“É importante ter em mente que o aumento no risco é modesto”, afirmou o autor da pesquisa e neurocientista Philippe Mortier. “Especialmente quando consideramos tentativas de suicídio, a maioria dos estudantes que enfrentam problemas na orientação sexual não tenta se matar”, continuou. No entanto, a pesquisa mostra que o primeiro ano de faculdade é o momento ideal para ficar atento ao comportamento dos estudantes e fazer intervenções necessárias em caso de suspeita de risco de suicídio.

“É essencial, no entanot, que estudos no futuro levem em conta fatores de risco adicionais que possam diferenciar estudantes em grupos de alto risco que podem cometer tentativas e conseguirem tirar a própria vida”, acrescentou Mortier. No mundo, o suicídio fina segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Artistas ilustram como é viver com depressão

Seb Maestro

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Lenka Simeckova

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Shawn Coss

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Haenuli Shin

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Robert Carter

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Zary

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Moppaa

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Ajgiel

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Carts

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Spagheth

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

John Holcroft

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Clara Lieu

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Lolitpop

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Gabi Junos

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Steven Herbers

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Siiri V

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Mayka94

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

depression-585bd3cd8621e__700

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Mitch Grave

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Emily Clark

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Marcin Jakubowski

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Grimmshadow88

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

KateR31

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Margarita Georgiadis

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Sekhmet17

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

depression_by_krains-d634t6x-5857b8fb05b64-png__700

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Matt Barley

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Swiniaki

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Shawn Coss 2

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Byakuya1619

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Mazzoldi

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

MysteriousHylian

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Sedki Alimam

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Rob Stanley

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Just Call Me Mike

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Michelle114

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Nery Soul

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Jennifer Healy

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Lucia Nomie

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

Riftress

Artistas ilustram como é viver com depressão

Créditos: Bored Panda

