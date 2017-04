ATENÇÃO Cuiabá !

Considerado pelo público como O MAIOR TRIBUTO AO ABBA DA AMÉRICA LATINA – o ABBA THE HISTORY está chegando !

Dias 12, 13 e 14 de maio no Teatro Universitário – UFMT

Venha dançar, cantar e se emocionar ao som de uma das maiores bandas dos anos 70/80 com sucessos como Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All, entre muitos outros !

Esperamos todos lá !