O chão vai tremer! 2º edição do Angra Fest chega a São Paulo neste sábado

(Foto: Henrique Grandi) Angra

Leia maisMorrissey sobre shows no Brasil: ‘será uma explosão emocional’Slash anuncia oito shows no Brasil com banda solo

O chão vai tremer e os cabelos vão voar neste sábado, 1 de dezembro, em São Paulo, pois acontece a segunda edição do Angra Fest, festival da banda brasileira de heavy metal Angra. O evento será realizado no Tropical Butantã à partir das 17h e os ingressos estão à venda.

Além do show do dono da casa, o Angra, que encerra o festival, nomes peso-pesados do metal nacional estão no line up, como a feminina Nervosa, uma das bandas que mais toca no exterior e o Project46, que representa a nova geração de bandas no Brasil. Também se apresentam a conhecida Malta e os veteranos do Dr. Sin, que retornam aos palcos para apresentação especial.

Além disso, o show do Angra terá um gostinho mais do que especial para a banda, pois será a centésima apresentação da Omni Tour, turnê que já passou por Europa e América Latina, e agora está percorrendo Estados Unidos e Canadá.

“Esse é um sonho que tenho há muito tempo. Um festival que celebre a nossa história reunindo vários outros artistas e bandas. Nós inspiramos o público e os músicos aspirantes a profissionais e isto é muito importante num país onde a esperança de sucesso e prosperidade é massacrada por instabilidades morais e econômicas. Quero que o Angra seja um polo de união entre bandas e artistas fortalecendo a cena e o prestígio do metal nacional no mundo”, diz Rafael Bittencourt sobre o Angra Fest.

Confira abaixo os horários das apresentações:

SERVIÇO:

Angra Fest – com Angra, Project46, Malta, Nervosa e Dr. Sin

Data: 1 de dezembro de 2018

Local: Tropical Butantã – Av. Valdemar Ferreira, 93 (200m do Metrô Butantã)

Horário: 17h (abertura da casa)

Classificação etária: 16 anos. Entre 14 e 15 anos somente acompanhado por pai ou mãe munidos de documentos ou responsável legal

Ingressos: ticketbrasil.com.br

Pontos de venda autorizado (sem taxa de serviço): bilheteria Tropical Butantã

Pontos autorizados em São Paulo, Barueri, Osasco, Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Mauá, Campinas, Sorocaba e Santos. Consulte o ponto de venda mais próximo da sua região em https://ticketbrasil.com.br.

Veja também: ‘Shows mais esperados de 2018’:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

New Order

28 de novembro em São Paulo, 30 em Uberlândia e 2 de dezembro em Curitiba

Créditos: Divulgação

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

New Order

28 de novembro em São Paulo, 30 em Uberlândia e 2 de dezembro em Curitiba

Créditos: Divulgação

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Mais galerias

New Order em São Paulo – 2018

Lançamentos da Editora Terreno Estranho

Favela Sounds 2018

Mais galerias

New Order em São Paulo – 2018

Lançamentos da Editora Terreno Estranho

Favela Sounds 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL