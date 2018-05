O cão fálico! Filhote é confundido com pênis no Facebook

O jovem Dominic Ibaos, morador de Davao, nas Filipinas, teve uma de suas fotos retirada de sua página no Facebook. A imagem, que era de um filhote da raça xoloitzcuintle (também conhecida como cachorro mexicano sem pelos) foi confundida com um pênis e denunciada pelas pessoas à administração da rede social.

Logo o Face viu que errou, que não se tratava de um órgão genital masculino e sim de um adorável catioro bebê chamado Dimitri. Ao final a imagem foi liberada.

Confira fotos do polêmico ‘cão fálico’:

Filhote é confundido com pênis no Facebook

Créditos: reprodução Facebook/ Dominic Ibaos

Fonte: Vírgula UOL