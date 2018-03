Nutella, pãozinho e ketchup: quanto açúcar essas delícias têm?

ReproduçãoO Reino Unido vai dar início a um imposto extra a produtos de acordo com a taxa de açúcar contida na composição, com o objetivo de combater diabetes e obesidade. Todas as bebidas e alimentos que tenham mais de 5g de açúcar por 100ml entram nessa nova regra, que impõe 18% de imposto, Produtos com 8g por 100 ml devem pagar 24%, segundo informou o The Mirror.

Aproveitando a determinação, o The Mirror fez uma lista de alimentos e suas respectivas quantidades de açúcar, Nutella está entre eles, confira na galeria:

Quanto de açúcar essas 11 guloseimas têm?

Nutella, 400g = 225.2g de açúcar

Créditos: Reprodução

Ketchup Heinz 460g = 91.2g de açúcar

Créditos: Reprodução

200 ml de Prosecco = 6.5g de açúcar

Créditos: Reprodução

Água com sabor, 1.5l = 64.5g de açúcar

Créditos: Reprodução

Barra de cereal de maçã com canela, 30g = 10.8g de açúcar

Créditos: Reprodução

Cadbury creme de chocolate, 40g = 26g açúcar

Créditos: Reprodução

Molho de tomate, 400g = 19.2g de açúcar

Créditos: Reprodução

Pizza congelada, 320g = 8.6g de açúcar

Créditos: Reprodução

Um copo de vodka com suco de cranberry = 30g de açúcar

Créditos: Reprodução

Vinho seco branco, 750ml = 8.4g de açúcar

Créditos: Reprodução

Pão de forma, 800g = 28g de açúcar

Créditos:

Fonte: Vírgula UOL