‘Nunca deixe nada impedi-lo’, diz Nick Jonas sobre diabetes

Nick Jonas

Leia maisEncontro de gerações: Lorde e Blondie brilham no Popload Festival …Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Nick Jonas falou abertamente em uma postagem no Instagram sobre ser diagnosticado com diabetes tipo 1 na adolescência, revelando que a doença lhe causou uma perda excessiva de peso.

O Dia Mundial do Diabetes, em 14 de novembro, visa aumentar a conscientização sobre a condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Um desses indivíduos é Jonas, que foi informado de que ele tinha uma forma grave da doença aos 13 anos de idade.

Agora com 26 anos, o cantor explicou como ele conseguiu viver uma vida saudável enquanto se certifica de que seus níveis de açúcar no sangue são monitorados de perto.

“Há 13 anos, hoje eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1”, ele escreveu no Instagram.

Antes de seu diagnóstico, Jonas percebeu que algo não estava certo durante a turnê com seus irmãos Joe e Kevin.

Falando com o On Track Diabetes, ele descreveu como notou uma mudança em seu temperamento, começou a sentir sede o tempo todo e precisava usar o banheiro muito mais frequentemente do que o habitual.

Depois de ter seus níveis de açúcar no sangue testados por um médico, o cantor foi levado às pressas para um hospital.

Mais de uma década depois, Jonas explica que ele foi capaz de gerenciar a condição seguindo um estilo de vida saudável e ativo.

“Eu tenho controle total do meu dia a dia com esta doença e sou muito grato à minha família e aos entes queridos que me ajudaram em todas as etapas do caminho”, afirmou.

“Nunca deixe nada impedi-lo de viver o melhor da sua vida”, completou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Nick Jonas

Nick Jonas

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Rainha Elizabeth II

Famosas que participaram do Miss Bumbum

Mais galerias

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Rainha Elizabeth II

Famosas que participaram do Miss Bumbum

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1297043’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL