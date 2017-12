Número de policiais militares mortos este ano no Rio chega a 126

A assessoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou, há pouco, que o policial militar (PM) reformado Reginaldo Pedrosa Gomes foi assassinado a tiros, em Comendador Soares, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (10). Reformado desde 2004, o soldado tinha 45 anos e era solteiro. Ele é o 126º PM assassinado no estado este ano.

De acordo com informações do 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita, o soldado Gomes envolveu-se em uma discussão ao sair de uma casa de shows e foi morto por um homem que fugiu em seguida. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso.

Dos 126 policiais militares mortos mortos em situação de violência no Rio de Janeiro desde janeiro, 26 foram assassinados em serviço; 77 quando estavam de folga; e 23 eram policiais reformados, informou a assessoria da corporação.

Fonte: Agência Brasil