Número de consumidores inadimplentes em MT cresceu 1,61%

Em Mato Grosso, no mês de novembro de 2017, o número de dívidas em atraso de moradores do Estado caiu -0,73%, em relação a novembro de 2016. O dado ficou abaixo da média da região Centro-Oeste (0,32%) e acima da média nacional (-3,79%). Como em novembro de 2016 a variação no estado foi de -3,80%, houve aceleração anual do indicador. Já na passagem de outubro para novembro o número de dívidas do Mato Grosso caiu -0,87%. Na região Centro Oeste, a variação foi de 0,22%. Os dados são doServiço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).

A pesquisa mostra ainda que o setor com alta anual mais expressiva do número de dívidas em novembro no estado foi Comunicação com 17,69%, além de que o número de inadimplentes cresceu 1,61% em novembro de 2017, em relação a novembro de 2016. O dado ficou abaixo da média da região Centro-Oeste (2,86%) e acima da média nacional (0,23%). Como em novembro de 2016 a variação no estado foi de -1,00%, houve aceleração anual do indicador no Mato Grosso.

Em novembro de 2017, cada consumidor inadimplente em Mato Grosso tinha em média 2,170 dívidas em atraso. O número ficou acima da média da região Centro-Oeste (2,092) e acima da média nacional registrada no mês (1,943 dívidas). Esta média está abaixo das 2,176 dívidas verificadas no estado em outubro.

“Estamos no período de incrementacão nas vendas, e estamos otimistas que o comércio fará boas vendas nesse fim de ano, principalmente porque tivemos pagamentos de décimo terceiro, férias e agora com o pagamento integral da folha dos servidores públicos do Estado, que foi paga nessa segunda-feira, o que nos faz acreditar em uma recuperação dos indicadores de inadimplência”, disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cuiabá, Nelson Soares Junior.