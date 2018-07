Número 188: torna-se gratuito no país todo telefone de ajuda à prevenção do suicídio

Qualquer ligação de telefone fixo ou celular para o 188, número do Centro de Valorização da Vida (CVV), é agora gratuito no Brasil. Uma parceria com o Ministério da Saúde estendeu o serviço para todo o território nacional. O acordo já existia desde 2015 e foi chegando aos poucos a várias regiões, mas a ampliação total da rede gratuita foi concluída apenas agora.

O CVV é uma instituição sem fins lucrativos que, desde 1962, tem voluntários que se dispõe a ouvir as pessoas através do telefone, email ou chat online na tentativa de evitar suicídios. Em 2017, recebeu 2 milhões de ligações de pessoas em busca de ajuda e alguém que os escute do outro lado da linha. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos.

Fonte: Vírgula UOL