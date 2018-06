Nua e de salto alto, Iggy Azalea estreia como garota-propaganda de grife

Iggy Azalea é a nova garota-propaganda da grife Fashion Nova. Nos cliques da campanha, a cantora pop aparece nua usando apenas meias e sandálias. “Às vezes, tudo o que você precisa é de um bom salto alto!”, escreveu Iggy em sua conta no Instagram.

Preparando-se para lançar seu novo álbum ‘Surviving the Summer’ no dia 6 de julho, a cantora se juntou ao time de musas Kendall Jenner e Amber Rose, que também vestem os looks da marca.

Iggy Azalea em campanha de moda

Cantora posa nua pra grife Fashion Nova

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL