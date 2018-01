Novos titulares da Secretaria de Fazenda e PGE tomam posse hoje

O governador Pedro Taques empossa nesta quinta-feira (18), o novo secretário de Fazenda, Rogério Gallo e a nova procuradora geral do Estado, Gabriela Novis Neves Pereira Lima. Ambos são procuradores de carreira e ingressaram na Procuradoria Geral em 2002. A solenidade será às 17h, no Salão Nobre Cloves Vettorato, do Palácio Paiaguás.

Rogério Gallo assume o posto antes ocupado por Gustavo de Oliveira, que deixou o cargo no final de 2017. Já Gabriela Novis era procuradora adjunta e ocupará o lugar de Rogério Gallo na PGE.

O ajuste fiscal é a prioridade do novo secretário de Fazenda e com isso cumprir o orçamento de 2018, sem expandir despesas. “A prioridade é fazer o ajuste fiscal. É fazer o orçamento das despesas públicas caberem no orçamento aprovado pela Assembléia Legislativa, não admitindo nenhuma expansão de gastos. Vamos também procurar revisar a lei de incentivos fiscais. Nós termos que dar segurança jurídica a esses incentivos fiscais”, aponta Rogério Gallo.

Outra meta do futro titual da Fazenda é buscar uma reforma tributária, simplificando a vida dos contribuintes quando tiverem que pagar seus impostos “Uma reforma tributária que permita aos empresários mato-grossenses recolher seus impostos de uma forma mais simples, mais abreviada”, acrescenta Rogério Gallo.

PGE

Algumas propostas de ação já estão definidas pela nova procuradora, com ênfase à continuidade das ações iniciadas pelo seu antecessor e melhorar os mecanismos de atendimento ao cidadão. “Vamos procurar aprimorar a área de tecnologia da informação para melhorar o atendimento aos contribuintes. Pretendo prosseguir com a política de levar a PGE ao encontro do cidadão que reside no interior, seja com o Projeto PGE Itinerante, ou com a criação de Procuradorias Regionais, o que não foi possível no ano que passou devido às mudanças que ocorreram na instituição”, explica Gabriela Novis.

Currículo

Rogério Gallo é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); tem pós-graduação em Direito Tributário pela UFMT e em Direito Público pela Unirondon. É também mestre em Direito Ambiental pela UFMT. Está na Procuradoria Geral do Estado desde 2002. De 2013 a 2016 atuou como Procurador Geral do Município de Cuiabá. Foi conselheiro da secção de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-MT. Em janeiro de 2017 assumiu a Procuradoria Geral do Estado, natural de Promissão (SP); tem 41 anos; é casado e tem um filho.

Gabriela Novis Neves Pereira Lima é formada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, turma de 1996. Trabalhou como estagiária e advogada por 5 anos no escritório de advocacia Ussiel Tavares. Em 2000 foi nomeada Assessora Especial da Procuradoria Geral de Justiça. Em 2002 passou no concurso público e tomou posse como Procuradora do Estado, onde atuou na Subprocuradoria Judicial, Fiscal e Administrativa. Tem curso de Especialização em Direito Público pela Unirondon. Foi professora de Direito Constitucional e Processo Civil na Universidade de Cuiabá. Em 2015 ocupou cargo de Assessora do Procurador-Geral e a partir de janeiro de 2017 exerceu as funções de Procuradora-Geral Adjunta. É Conselheira Federal titular da OAB, triênio 2016/2018. É cuiabana, 43 anos, casada com Leonardo de Oliveira, tem duas filhas Thaís de 21 anos e Maria Luiza de 9 anos.