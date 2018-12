Novo trailer de Capitã Marvel mostra heroína enfrentando alienígenas

(Foto: divulgação) Capitã Marvel

Leia mais2ª edição do WME premia mulheres na música e homenageia Elza …Lady Gaga chora ao falar de Bradley Cooper em premiação: ‘Me …

Saiu nesta terça, 4 de dezembro, o novo trailer de Capitã Marvel, próximo filme da Marvel a chegar aos cinemas em 8 de março de 2019.

Em pouco mais de dois minutos, vemos a heroína Carol Danvers, interpretada pela atriz Brie Larson, lutando contra os Skrulls, uma raça alienígena poderosa que se transforma em humanos e está infiltrada na Terra.

O passado da Capitã Marvel também é revelado no trailer. Em uma das cenas, uma líder da Kree, equipe que salvou Carol da morte, fala: “Sua vida começou no dia em que quase acabou. Encontramos você sem memória e a tornamos uma de nós para que você pudesse viver mais, mais forte, superior. Você renasceu”.

Como se já não fosse o suficiente para deixar os fãs empolgados, o trailer ainda mostra a heroína com um novo uniforme, que possui um capacete celestial brilhante, e o ator Jude Law como Mar-Vell, outro herói importante da Marvel.

Confira abaixo:

Veja também: ‘Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs’:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Capitão América

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Gavião Arqueiro

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Falcão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mercúrio

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Feiticeira Escarlate

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Thor

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Homem-Formiga

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Visão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Capitão América

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Gavião Arqueiro

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Falcão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mercúrio

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Feiticeira Escarlate

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Thor

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Homem-Formiga

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Visão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mais galerias

Casa do filme ‘Esqueceram de Mim’

‘Uma Babá Quase Perfeita’: 25 anos depois

10 curiosidades sobre Mickey Mouse

Mais galerias

Casa do filme ‘Esqueceram de Mim’

‘Uma Babá Quase Perfeita’: 25 anos depois

10 curiosidades sobre Mickey Mouse

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292873’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL