Novo trailer de ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’ é divulgado

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

Tá chegando e estamos cada dia mais ansiosos! Na última terça-feira (25), foi divulgado o trailer final do filme Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

Nas imagens, já conseguimos ver Newt Scamander após a publicação de seu livro e Alvo Dumbledore bem novinho.

O novo filme da franquia estreia no dia 15 de Novembro de 2018.

Tatuagens mágicas

Esses ‘potterheads’ foram além e tatuaram o amor pela saga ‘Harry Potter’.

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL