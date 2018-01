Novo secretário toma posse

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, dá posse nesta quinta-feira (04) ao novo secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, o defensor público Air Praeiro Alves. O Ato está marcado para acontecer, às 16h, no auditório do Palácio Alencastro. Praeiro assume a titularidade da pasta no lugar do ex-secretário, Djalma Sabo Mendes, que solicitou desligamento por motivos pessoais.

Com anos de serviços prestados à Defensoria Pública do Estado, Air estava atuando como coordenador do Núcleo de Regularização Fundiária do órgão estadual. A experiência em atuação na área de habitação e regularização foi um dos principais fatores que levaram o prefeito Emanuel Pinheiro a formalizar o convite ao defensor.

O novo secretário assume a gestão da Secretaria com a missão de, dentro do importante campo para o desenvolvimento da cidade e melhoria da qualidade de vida da população cuiabana, dar prosseguimento à política de humanização e inclusão que vem sendo executada pela atual administração do Município.