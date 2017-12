A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) informa que a pasta tem um novo secretário a partir desta terça-feira (19). Em substituição ao vice-governador Carlos Fávaro, que esteve à frente da gestão ambiental ao longo dos últimos 20 meses, assume o secretário executivo André Baby (foto), que é servidor de carreira da secretaria há 12 anos.

André Baby é natural de Brasília, formado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília (UNB). Tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade de São Paulo (USP) e é mestrando em Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na gestão do governador Pedro Taques, ele também atuou como superintendente na Sema e secretário adjunto de Licenciamento Ambiental. Ele assumiu como secretário executivo em abril do ano passado, na gestão do antecessor Carlos Fávaro.

“Vamos manter a gestão por resultados. O governador quer uma administração austera, técnica, com eficiência, que atenda aos anseios da sociedade e ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Estado na estratégia PCI (Produzir, Conservar e a Incluir) “, pontua o novo secretário.