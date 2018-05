Novo recurso do Instagram vai permitir silenciar usuários no feed

Novo recurso do Instagram

Uma novidade para quem adora usar o Instagram. Segundo o site The Verge, em breve o Instagram começará a implementar o recurso de silenciar amigos no feed e não só no Stories.

Mesmo que você opte por silenciar um amigo, não significa que você não poderá interagir com a pessoa. Você só não verá mais suas fotos no feed.

Para silenciar alguém, será só seguir os seguintes passos: clicar nos três pontos da direita e depois selecionar a opção “mute” ou “silenciar posts”.



Fonte: Vírgula UOL