Novo presidente do PSDB tenta amenizar crise e diz não acreditar na saída de Taques

Sem a participação do governador Pedro Taques (PSDB), que está em viagem oficial para China e Alemanha, o PSDB elegeu o ex-vereador por Cuiabá Paulo Borges o novo presidente estadual do partido em Mato Grosso, na noite desta sexta-feira (10). Eleito com 69 votos, Borges substituiu o deputado federal Nilson Leitão no comando do PSDB e terá o desafio de reorganizar o partido com a possível saída do governador Pedro Taques.

A escolha do nome de Paulo Borges agravou ainda mais o descontentamento do governador com o PSDB. Segundo informações, Taques vetou o nome o ex-vereador e tinha sugerido a secretária adjunta da Casa Civil Paola Reis para o cargo de presidente do PSDB de Mato Grosso. Para contemplar o governador, os tucanos indicaram Paola para um cargo na executiva estadual, no entanto, isso não amenizou a crise interna.

Ao assumir a presidência do PSDB, Paulo Borges fez um discurso conciliador e tentou amenizar a crise entre o partido e o governador. Ele também disse que não acredita na desfiliação de Taques. “Precisamos primeiro ouvir o governador. Não vou me basear em boatos para comentar a possível saída do governador do PSDB. Vou esperar o seu retorno para ouvi-lo”, disse Borges. Ele ressaltou ainda, que Taques é a prioridade do partido em 2018. “Vamos trabalhar a candidatura à reeleição do governador Pedro Taques”, frisou o novo presidente tucano.

Os problemas internos com o PSDB se agravou com a insistência do deputado Nilson Leitão sem ser candidato ao Senado Federal nas próximas eleições. No entendimento de Taques, a candidatura de Leitão à majoritária atrapalha a composição da chapa com os partidos aliados. Nos bastidores, comenta-se que chapa dos sonhos de Taques seria o ex-senador Jayme Campos (DEM) de candidato a vice-governador, o ministro Blairo Maggi (PP) e o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) candidatos ao Senado.

A eleição de Paulo Borges contou com a participação de tucanos e de lideranças políticas de outros partidos como o governador em exercício, Carlos Fávaro (PSD), o secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi (PSB), o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) e o deputado federal Fabio Garcia (Sem partido).