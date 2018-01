O presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Thiago França, tomou posse na presidência do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) na semana passada. França já foi membro do Conselho enquanto esteve na Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) em Cuiabá. O Cetran é um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) na área estadual.