Novo 11 de setembro? Avião passa tão perto de prédios que assusta pessoas

(Foto: reprodução/ vídeo)

Pessoas na cidade de Brisbane, Austrália, tomaram um baita susto ao ver um avião voar muito baixo e passar perto dos prédios que ficam no centro. Elas até pensaram que poderia ser um novo 11 de setembro, data marcada pelos atentados de 2001 em Nova York e Washington, nos EUA.

O rasante feito pelo avião, um Boing C-17, foi realizado para celebrar o fim do Queensland Music Festival, importante evento anual da cidade. Porém, os habitantes não gostaram da ação e classificaram como “perigosa” e “estúpida”. “Isso poderia ter virado um novo 11 de setembro”, protestou uma pessoa ao assistir a cena.

Outros disseram: “Eu queria dizer que isso foi legal, mas não foi. Poderia ter dado muito, muito errado” e “Um pequeno erro ou descuido seria o necessário para torrar as pessoas que estavam nesses prédios”.

As infos são do Mirror. Confira que aflição:

Avião passa perto de prédios

Créditos: reprodução/vídeo

Fonte: Vírgula UOL