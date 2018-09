Novidade: Spotify vai permitir que artistas independentes publiquem suas próprias músicas

Spotify

Uma novidade do Spotify promete ajudar a vida dos artistas independentes! O serviço está testando uma nova ferramenta que permite que esses músicos possam subir diretamente seu trabalho na plataforma, sem uma publisher pra fazer o intermédio entre a plataforma e o artista.

O álbum 25, do Noname, foi o primeiro a ser publicado de forma totalmente independente. Agora, alguns outros músicos norte-americanos, como Michael Brun e VIAA, estão na lista.

Spotify

Com o Spotify for Artists, o cantor(a) poderá entregar a música direto para o Spotify e planejar o lançamento. Os royalties serão enviados diretamente às contas dos artistas, mensalmente, sem descontos.

Fonte: Vírgula UOL