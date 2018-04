Novas, antigas, cenografias e luzes, o que esperar do Radiohead

Radiohead em Buenos Aires, foto de Gallo Bluguermann

Leia mais’Jonny Greenwood, do Radiohead, faz mágica quando compõe’, diz …Radiohead anuncia dois shows no Brasil, São Paulo e Rio de …

O Radiohead está no Brasil para shows do Soundhearts Festival, no Rio e em São Paulo. Os ingleses tocam na Jeunesse Arena, nesta sexta (20) e em São Paulo, no Allianz Parque, no domingo.

Depois te ter tocado Creep, música que raramente figura no repertório do grupo ao vivo, nos shows de Buenos Aires e Lima, que também integravam a série de apresentações do Soundhearts Festival, espera-se que eles também toquem o hino no Rio e em São Paulo.

Mais que isso: está liberado sonhar que eles podem tocar qualquer música do repertório antigo.

Se você, no entanto, prefere ser um pouco mais racional, veja o repertório do show de Lima:

Daydreaming

Ful Stop

15 Step

Myxomatosis

All I Need

Pyramid Song

No Surprises

Everything in Its Right Place

Bloom

Reckoner

Nude

The Numbers

Where I End and You Begin

Street Spirit (Fade Out)

Weird Fishes/Arpeggi

2 + 2 = 5

Bodysnatchers

Encore:

Fake Plastic Trees

You and Whose Army?

There There

Exit Music (for a Film)

The National Anthem

Idioteque

Encore 2:

Creep

Paranoid Android

Karma Police

Veja trecho de Idioteque em Lima:

O line up do festival inclui ainda o músico, cineasta, produtor, DJ e rapper norte-americano Flying Lotus; o grupo Junun, formado pelo guitarrista Jonny Greenwood com o israelense radicado na Índia Shye Ben-Tzur, também se apresenta no evento que conta ainda com a participação dos brasileiros do Aldo the Band.

Sempre com uma preocupação em criar cenografias e luzes impecáveis, sendo referência em “design de palcos”, o Radiohead traz ao Brasil a etapa final de sua turnê mundial A Moon Shaped Pool para a América do Sul em 2018, quando visitará o Chile, Argentina, Peru, Brasil e Colômbia.

A Moon Shaped Pool (2016) foi extremamente bem recebido pelos fãs e críticos, graças aos singles “Burn The Witch” e “Daydreaming”, com um lindo video musical dirigido por Paul Thomas Anderson.

Em 2017, o Radiohead anunciou uma edição especial de 20º aniversário do OK Computer. OKNOTOK não foi somente uma remasterização das fitas analógicas originais, mas também foi a primeira vez que a banda abriu seus cofres para os fãs, lançando “I Promise”, “Man of War” e “Lift”, bem como material gravado durante as sessões de OK Computer nunca antes ouvido. O lançamento foi celebrado com uma apresentação como headliners no palco Pyramid do Glastonbury Festival, marcando com esta performance lendária um novo destaque na carreira da banda.

Flying Lotus

Steven Ellison, produtor e músico americano mais conhecido como Flying Lotus ou FlyLo, nasceu em Los Angeles, California, e se destacou como um dos grandes nomes da música eletrônica experimental no início do século XXI. O artista, que também é DJ e rapper, já lançou cinco álbuns ao longo de sua carreira: “1983” (2006), “Los Angeles” (2008), “Cosmogramma” (2010), “Until the Quiet Comes” (2012) e “You’re Dead!” (2014). O último, que contou com participações de Kendrick Lamar, Snoop Dogg e Herbie Hancock, recebeu resenhas entusiasmadas da crítica especializada.

Junun

O Junun é a união do guitarrista do Radiohead, Jonny Greenwood, o israelense Shy Ben Tzur e a banda indiana The Rajasthan Express. O projeto teve como objetivo gravar um disco e fazer um filme, que foi lançado em 2015 e trouxe Greenwood ao lado dos companheiros no projeto, gravando, ensaiando e testando bases, além de trazer músicas cantadas em outros idiomas: hebraico, hindu e urdu.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Radiohead em Buenos Aires, foto de Gallo Bluguermann

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Radiohead em Buenos Aires, foto de Gallo Bluguermann

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Radiohead em Buenos Aires

Créditos: Gallo Bluguermann

Mais galerias

Lucas Lucco

Pearl Jam lança linha de camisetas em homenagem à Copa do Mundo

Cordel do Fogo Encantado

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Lucas Lucco

Pearl Jam lança linha de camisetas em homenagem à Copa do Mundo

Cordel do Fogo Encantado

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278768’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL