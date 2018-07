Nova temporada de ‘The Walking Dead’ terá atriz com deficiência auditiva no elenco

O elenco de The Walking Dead ganhará um reforço na nona temporada: a atriz Lauren Ridloff, que é surda!

Lauren dará vida à sobrevivente Connie, que na HQ não apresenta qualquer deficiência auditiva, mas que usará a linguagem de sinais para se comunicar, após algumas alterações feitas no roteiro.



A nona temporada de The Walking Dead estreia ainda este ano, mas a data certa ainda não foi divulgada.

Fonte: Vírgula UOL