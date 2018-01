Nota de pesar

O governador Pedro Taques e o Gabinete de Comunicação do Estado de Mato Grosso (Gcom-MT) lamentam a morte de Afrânio Motta, que faleceu no início da tarde desta quinta-feira (19.01), no hospital Santa Rosa, em Cuiabá, aos 85 anos.

Afrânio foi vereador, secretário de Obras de Cuiabá, defensor público e trabalhou da Secretaria de Saúde do Estado. Nascido em Cáceres-MT e de família tradicional de Mato Grosso, Afrânio foi casado por 50 anos com Maria Teresa Nice Motta e deixa quatro filhos Vera Lúcia, Afrânio Filho, Victor Hugo e Milene.