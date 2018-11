Nos EUA, pastor faz culto ‘voando’ e vídeo viraliza na web

(Foto: reprodução/ vídeo)

Leia maisInstrutor esquece de prender turista em asa delta e ele tem que …Turista fotografa momento de aflição de girafa ao tentar proteger …

O Pastor Bartholomew Orr, da igreja Brown Missionary Baptist Church, em South Haven, EUA, inovou no jeito de fazer o culto: sem avisar ninguém e preso por cabos de aço ao teto da capela, ele surgiu ‘voando’ durante a cerimônia.

A princípio, algumas pessoas riram pensando que se tratava de uma brincadeira. Mas não, a ideia do pastor ‘voador’ é mais do que séria e tem um propósito. Ele mesmo explica: “Assim como o retorno de Cristo será inesperado, o meu voo também foi inesperado”.

O vídeo viralizou no Facebook e no Twitter ganhou a hashtag de #theflyingpreacher (o pregador voador). O internauta Zaknedria Webb, que postou o vídeo, escreveu que o pastor estava tentando demonstrar que “quando Jesus voltar, todos os olhos o verão”.

Bartholomew Orr completou: “Deus, de uma maneira única, falou a oito milhões de pessoas e disse que Jesus está voltando”.

As infos são do Independent. Confira o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL