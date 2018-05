Nos EUA, Fátima Bernardes recebe prêmio por 30 anos de televisão

Parabéns, Fátima!

No último sábado, 12, a diva maior do jornalismo e entretenimento brasileiro, Fátima Bernardes, recebeu uma bela homenagem pelos seus 30 anos de televisão! Ela levou pra casa o prêmio Lifetime Achievement, do Brazilian International Press Awards, prêmio que celebra personalidades que passam uma imagem positiva do país pelo mundo.

No palco do Fort Lauderdale, na Flórida, ela deu um recado para a audiência: “Se eu puder dar um conselho, é: nunca desistam de buscar a felicidade”.

Fátima começou a sua carreira em 1983, no jornal O Globo. De lá, passou para a televisão. Chegou ao Jornal Nacional em 1998 e ficou na bancada por 14 anos. Em uma reformulação da carreira, resolveu deixar o principal jornal do país para estrear seu próprio programa, Encontro com Fátima Bernardes.



