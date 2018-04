Noivos se casam no supermercado em que se conheceram

Leia maisPai surpreende filha durante pedido de casamento e história …

Larry Spiering, de 69 anos, e Becky Smith, de 61 anos, se casaram em um supermercado de Lower Burrell, Pensilvânia, Estados Unidos.

Eles resolveram fazer a cerimômia no local em que se conheceram há 10 anos.

Larry conheceu Becky quando ela trabalhava lá. Ela disse que Larry se aproximou e lhe deu um pedaço de papel com seu nome e número de telefone. Ela disse que era justo que eles se casassem no corredor onde se encontraram.

O casal disse que eles escolheram o dia 1º de abril, que era o domingo de Páscoa, porque estava perto de duas outras datas importantes: Spiering comemora seu aniversário em 2 de abril, Smith em 3 de abril.

O juiz que realizou a cerimônia disse que foi seu primeiro casamento em um estabelecimento do tipo. O dono da loja, George Thimons, disse que estava feliz por receber o casal.

Felicidades aos casal.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Noivos se casam em supermercado

Noivos se casam em supermercado

Créditos: Tribune-Review/Reprodução

Mais galerias

Vítima de ataque a ácido é finalista de concurso de beleza

Mulher tira fotos em segredo de pai e filha de mãos dadas

Menina de 9 anos com deficiência se torna símbolo de campanha contra ódio

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Vítima de ataque a ácido é finalista de concurso de beleza

Mulher tira fotos em segredo de pai e filha de mãos dadas

Menina de 9 anos com deficiência se torna símbolo de campanha contra ódio

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1277026’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL