Noiva se sente “humilhada” após fotógrafa editar imagens para emagrecê-la

Uma noiva ficou completamente chocada ao receber seu ensaio pré-casamento. As fotos foram editadas pela fotógrafa para que a noiva aparecesse mais magra nelas, informou o jornal The Sun.

Katie Liepold, de Ohio (EUA), pagou US$ 600 para a fotógrafa Linda Silvestri, da Tower Photography, em um pacote que incluía as fotos pré-casamento. Segundo Katie, as fotos foram editadas para que ela parecesse pelo menos 13 kg mais magra.

Katie e seu futuro marido, Jon Kistler, notaram alguns borrões e desfoques nas imagens. “Nós não precisávamos das fotos pré-wedding, mas estava no pacote, então, fizemos”, afirmou. “Ela realmente usou Photoshop para que a gente parecesse mais magro. Ela, provavelmente, nos deixou 13 kg mais magros”, opinou.

“Me senti muito mal e humilhada. Foi como se a minha imagem real não fosse boa o suficiente para ela”, completou. Poucos dias depois, a fotógrafa pediu o cancelamento do contrato, mas disse que ficaria com US$ 150 do adiantamento.

Mais tarde, Linda Silvestri publicou um texto no Facebook para falar do que aconteceu. “Na semana passada, eu fiz um ensaio de um casal obeso mórbido. Eu não sei como tive a sorte de acabar com esse dois. É extremamente complicado fazer fotos estilo Pinterest e cheias de romance com pessoas tão gordas que mal conseguem encostar as cabeças um no outro”, afirmou.

Linda contou ao News5 que insistiu em manter o depósito pelas duas horas que gastou fazendo as imagens, mas pedir desculpas por emagrecê-los digitalmente.



