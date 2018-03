Noiva embriagada é presa após acidente a caminho do casamento

Marana Police Department/Divulgação Noiva presa por causar acidente

A polícia de Marana, no sul do Arizona, prendeu uma noiva suspeita de dirigir embriagada, depois que ela se envolveu em um acidente de carro a caminho do seu casamento.

Amber Young estava com vestido de noiva quando ela foi algemada e colocada em um carro de polícia. O Arizona tem algumas das leis mais estritas contra dirigir alcoolizado do país, informou a emissora de TV KBS, filial da CBS.

Conduzir com um nível de álcool no sangue de 0,08% ou acima é ilegal, mas a lei do Arizona permite consequências se houver detecção “ao menor grau”.

O porta-voz da polícia sargento Chriswell Scott disse que uma pessoa sofreu ferimentos leves no acidente. Amber foi levada para uma subestação da polícia para tirar o sangue e ser liberada. Não se sabe se ela chegou ao seu casamento.

Bebidas alcoólicas estranhas

Iogurte alcoólico

Esse é o seu próximo café da manhã dos campeões (mentira, a gente não incentiva o consumo de álcool com sucrilhos). O Yogurito é um licor cremoso de iogurte, produzido na Holanda e vendido no mercado japonês. Nhami!

Créditos: Divulgação

Vodca de Bacon

Dizem que bacon fica bem com tudo. No entanto, ainda temos certas dúvidas em relação à vodca. O site da Bakon Vodka afirma que a bebida, feita de batata, é ideal para bloody maries e que o gosto é ‘limpo e seco’. Na verdade, o destilado já ganhou alguns prêmios internacionais. Vale testar?

Créditos: Divulgação

Cerveja de pizza

Juntas, cerveja e pizza são coisa linda, meio que o Batman e Robin da má alimentação. Por que não enfiá-las em uma garrafa e vendê-las como “cerveja de pizza”? Foi o que fez o casal Tom e Athena Seefurth quando inventou a Mamma Mia! Pizza Beer

Créditos: Divulgação

Vodca com 96% de teor alcoólico

A vodca polonesa Spirytus não leva bichos estranhos nem ingredientes mágicos em sua composição. O que faz dela uma bebida bizarramente bizarra é o seu teor alcóólico: 96%, duas vezes e meia o teor de uma pinga industrializada brasileira. Vai encarar?

Créditos: Divulgação

Vodca de salmão defumado

De quem foi a ideia de inventar uma vodca com gosto de salmão defumado? Eu te digo: da empresa Alaska Distillery (pronto, você não precisa mais procurar culpados). O site da empresa diz: ‘Achamos que você vai gostar disso. Bastante’. Será?

Créditos: Divulgação

Gim com formiga

O Anty Gin foi desenvolvido numa parceria entre a Nordic Food Lab, instituto de pesquisas gastronômicas, e a Cambridge Distillery, empresa especialista em gim. A espécie usada é a formiga da madeira vermelha, conhecida por soltar uma substância que parece uma mistura de sal e vinagre

Créditos: Divulgação

Vodca com escorpião

‘Garçom, tem um escorpião na minha vodca!’. Essa bebida aqui, chamada Scorpion Vodka, leva um escorpião venenoso de verdade, mas não há perigo. O aracnídeo passa por um processo de três meses de desintoxicação e, segundo o fabricante, dá um gosto ‘amadeirado’ para a bebida, feita de arroz

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL