Noiva descobre traição um dia antes de casar e se vinga

A noite antes de um casamento é geralmente uma experiência inesquecível. No caso de uma mulher da Austrália chamada Casey, todos os nomes da reportagem foram alterados, a coisa tomou um caminho inesperado.

A noiva descobriu uma série de mensagens comprometedoras do noivo, um dia antes do casamento. Elas incluíam conversas atrevidas entre Casey, o noivo Alex, e uma mulher misteriosa, incluindo selfies deles juntos. Eles foram datados de meses a apenas alguns dias antes do casamento.

Uma mensagem dizia: “Este fim de semana. Você e eu. Está tudo bem. Pode vir”.

Outro disse: “Seu corpo é f… incrível. E p*** você sabe como usá-lo.

Casey disse que ela começou a chorar e mostrou a suas amigas as imagens, que disseram que ela deveria ligar para Alex e cancelar o casamento, mas ela não fez isso.

“Eu andei pelo corredor, meu vestido de sonho agora apenas uma fantasia. Quando ele viu meu rosto, sabia que esta não era uma mulher em êxtase em seu grande dia, mas ele não tinha ideia do que estava por vir”, disse Casey.

Ela chegou ao local sem dormir, muito chocada por estar com raiva por não poder se casar com o homem que amava.

Uma onda de choque passou pela multidão quando ela anunciou: “Não haverá casamento hoje. Parece que Alex não é quem eu pensava que ele era”.

Casey, em seguida, passou a ler as mensagens para sua família e amigos, vendo o vermelho surgir no rosto de seu noivo.

Alex se esquivou da igreja com seu padrinho seguindo atrás dele. “Não haverá uma recepção de casamento hoje, mas, em vez disso, haverá uma celebração de honestidade, encontrar o amor verdadeiro e seguir seu coração mesmo quando doer”, disse ela à multidão, que desajeitadamente aplaudiu.

A noiva recém-solteira disse que depois eles curtiram uma festa animada.

