Noite Polar: cidade no Alasca se prepara para ficar 65 dias sem ver a luz do sol

Enquanto o Brasil e o hemisfério Sul se preparam para a chegada do verão, a cidade de Utqiagvik, município mais ao norte do Alasca, entrou definitivamente no inverno. O local teve seu último dia claro no domingo quando alguns poucos raios de sol iluminaram a região por apenas uma hora. Depois disso, ficará completamente no escuro como uma longa noite pelos próximos 65 dias.

O sol lá só volta a nascer à uma da tarde do dia 23 de janeiro do ano que vem. E, mesmo assim, gradativamente e por poucas horas. O fenômeno é conhecido como Noite Polar e, por causa disso, a cidade foi até tema de filme. O longa ’30 Dias de Escuridão’ conta sobre como vampiros chegam ao vilarejo de Barrow.

Pode parecer meio sombrio, mas os 4 mil residentes da cidade estão tão acostumados que se reúnem para comemorar a chegada da Noite Polar. “Celebramos com bons amigos, muita comida e risada assistindo a este filme em que os vampiros dominam nossa cidade”, disse Kirsten Alburg ao site Daily Mail.

Durante os próximos meses, a temperatura na região fica em torno de -20°C durante o dia e, em média, -28°C nas madrugadas.

Fonte: Vírgula UOL