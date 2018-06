No último jogo deste sábado, Croácia e Nigéria jogam em Kalinigrado

Com a arbitragem do brasileiro Sandro Meira Ricci, Croácia e Nigéria fazem o último jogo da rodada deste sábado (16), na Copa do Mundo da Rússia.

Integrantes do Grupo D, quem vencer assumirá a liderança, já que mais cedo Argentina e Islândia, que fazem parte do mesmo grupo, empataram em 1 x 1.

O jogo está sendo realizado no Estádio de Kaliningrado. A Croácia está escalada com: Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Ivan Rakitic, Luka Modric, Rebic, Kramaric, Perisic; Mario Mandzukic. O técnico é Zlatko Dalic.

Comandada por Gernot Rohr, a Nigéria joga com: Uzoho; Ekong, Balogun, Abdullahi, Idowu; Ndidi, Onazi, Mikel, Iwobi, Victor Moses; Ighalo.

