No topo de prédio, piscina com chão transparente é incrível e assustadora

Se você tem medo de altura, talvez esse não seja o seu lugar. Uma piscina no 42º andar do Market Square Tower, em Houston, no Texas (EUA), tem chamado a atenção por ter um chão de vidro transparente.

A piscina está à 152 metros de altura e enquanto você nada por ela consegue ver as ruas, os carros, outros prédios..tudo embaixo de você! Veja esse vídeo incrível gravado na Sky Pool:

Fonte: Vírgula UOL