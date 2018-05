No sexto dia de greve, Rio de Janeiro ainda está em estágio de atenção

A cidade do Rio de Janeiro permanece desde ontem às 16h30 em estágio de atenção. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que a medida foi tomada por causa dos impactos dos bloqueios em rodovias de acesso ao Rio e em consequência, os seus efeitos no funcionamento dos serviços de infraestrutura urbana, em especial, na área de transportes.

Segundo o COR, com a manutenção da greve dos caminhoneiros, o desabastecimento de combustível “afeta drasticamente a mobilidade no município”. Em uma escala de três, o estágio de atenção está no segundo nível e significa que um ou mais incidentes impactam, no mínimo, uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade.

A prefeitura recomendou à população usar os trens da SuperVia, o metrô e o VLT Carioca. Além do BRT, sistema de ônibus expresso, que não funciona desde a madrugada deste sábado, estão sendo atingidos os serviços da companhia de energia Light e da Cedae.

Nos trens, os ramais de Deodoro, de Japeri, de Belford Roxo, e de Santa Cruz operam normalmente. Com a manifestação dos caminhoneiros, hoje (26) e amanhã (27), não haverá circulação nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, operadas por locomotivas movidas a óleo diesel. No metrô, as linhas 1, 2 e 4 operam normalmente. As linhas 1 e 2 do VLT Carioca também não apresentam interrupção.

Barcas

A concessionária CCR Barcas adotou medidas de contingência no serviço para minimizar o impacto no transporte aquaviário entre ontem e a segunda-feira (28). O atendimento foi interrompido na linha Arariboia, hoje e amanhã. Nas linhas Charitas, Paquetá e Cocotá, somente algumas viagens estão sendo canceladas. Segundo a concessionária, as medidas foram autorizadas pela Secretaria de Estado de Transportes e vão gerar redução de 8% no número de travessias realizadas diariamente.

Água e luz

Na Cedae, companhia de saneamento do estado, o bloqueio de carretas causa baixa no estoque dos produtos químicos para o tratamento da água, mas a companhia está em contato com os fornecedores e órgãos que podem atuar para ajudar a evitar atrasos e interrupção no fornecimento. A empresa se comprometeu a agir para que as atividades continuem, mas pediu que a população economize água até que seja restabelecida a normalidade na entrega dos produtos químicos necessários e fundamentais ao tratamento.

A distribuidora de energia Light informou que restringiu o atendimento, com prioridade aos serviços considerados essenciais, como hospitais, delegacias, escolas e os emergenciais, que ponham em risco a segurança dos clientes.

Fonte: Agência Brasil